Крушителя банкомата во Всеволожске пришлось усмирять сотрудникам Росгвардии

В минувшие сутки в одном из супермаркетов Всеволожска нетрезвый мужчина устроил погром. Позже ему пришлось объясняться с сотрудниками полиции.

Как поделился портал 47news со ссылкой на пресс-службу УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 15 августа, в районе 19:31 часов сотрудники вневедомственной охраны задержали буйного посетителя гипермаркета на шоссе Дорога Жизни во Всеволожске.

Мужчина вел себя неадекватно, за что сперва получил замечание от сотрудника магазина. В результате между произошел конфликт, в ходе которого зачинщик ударил по банкомату и сломал у него антенну.

В итоге дебошира доставили в отдел полиции. Какая ответственность ждет задержанного пока неизвестно.