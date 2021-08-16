Новая разработка позволит производить защитные маски и медицинские костюмы с антивирусными свойствами.
Об этом сообщает портал Известия в понедельник, 16 августа.
Материалу уже дали название — «Ионит». Ткань является абсолютно безопасной для кожи, а Роспотребнадзор уже рекомендует ее для защитной одежды.
«В структуру материала мы «прививаем» активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала», — рассказала компания-разработчик «Здоровье нации».
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