Новая разработка позволит производить защитные маски и медицинские костюмы с антивирусными свойствами.

Об этом сообщает портал Известия в понедельник, 16 августа.

Материалу уже дали название — «Ионит». Ткань является абсолютно безопасной для кожи, а Роспотребнадзор уже рекомендует ее для защитной одежды.

«В структуру материала мы «прививаем» активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала», — рассказала компания-разработчик «Здоровье нации».