Фото: в барах на Рубинштейна в Петербурге прошли рейды

После жалоб в бары, летние кафе и рестораны на улице Рубинштейна снова пришли с проверкой. Нарушения выявили в пяти барах. Два из них закрыли и опечатали за продажу алкоголя без лицензии.

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Алкоголь изъят. В одном из заведений нашли баллоны со смесью неизвестного происхождения. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

На восьми из 46 земельных участков, прилегающих к ресторанам и кафе, столы, стулья и зонты разместили незаконно. Мебель изъята на склад временного хранения. Хозяев незаконных веранд ждет ответственность.