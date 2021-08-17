Дожди не останавливают любителей несанкционированного купания в Ленобласти

В Ленобласти продолжается патрулирование, обходы и профилактические беседы с любителями купания

За прошедшие две недели прошло 94 мероприятия. Их проводят разным составом аварийно-спасательная служба и пожарные, МЧС, полицейские, местная администрация, инспекция по маломерным судам и даже пограничники. Отдельные ведомства имеют возможность штрафовать, другие — нет, поэтому в составе группы всегда присутствует обладатель таких полномочий.

Не обошлось без административных протоколов: всего за год их составили сорок один, последний — по статье «Нарушение правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд» — за купание в необорудованных местах.

МЧС Ленобласти призывает соблюдать меры безопасности во время отдыха на водоемах. А редакция ivbg.ru напоминает о правилах предосторожности при купании.

Напомним, что Роспотребнадзор опубликовал новый список водоемов в Ленобласти, пригодных для купания. На этот раз экспертизу прошли только 14 водоемов в девяти районах региона. Тем временем в Петербурге все водоемы непригодны для купания. Также на 1 июля, МЧС Ленобласти одобрило только20 пляжей на территории региона. В прошлом году таких было 39.