Тело с татуировкой и якорем на поясе нашли в болоте возле Никитилово

По информации ivbg.ru, 16 августа около 19:30 в полицию Всеволожского района сообщили о теле мужчины в 300-х метрах от жилых домов в деревни Никитилово.

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Труп лежал в канаве лицом вверх. Одет был в футболку, джинсы и кроссовки, на кожаном ремне – металлическая пряжка в форме якоря. На руке – татуировка в виде переплетения линий.

Тело мужчины доставлено в морг. Причины смерти установит экспертиза. Обстоятельства происшествия устанавливаются.