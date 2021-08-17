В Нурме автомобиль врезался в дерево, водитель погиб – фото

Смертельно ДТП произошло сегодня утром, 17 августа, на Шапкинской улице в Нурме Тосненского района Ленобласти.
По предварительным данным, водитель Nissan не справился с управлением. Автомобиль врезалась в дерево, после удара перевернулся и приземлился в кювете. В результате аварии погиб водитель, его придавило машиной. Прибывшие на место спасатели деблокировали погибшего.
Проводится проверка.
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