В Нурме автомобиль врезался в дерево, водитель погиб – фото

Автор: Гузель Галимова
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Смертельно ДТП произошло сегодня утром, 17 августа, на Шапкинской улице в Нурме Тосненского района Ленобласти.

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Источник: 47news

По предварительным данным, водитель Nissan не справился с управлением. Автомобиль врезалась в дерево, после удара перевернулся и приземлился в кювете. В результате аварии погиб водитель, его придавило машиной. Прибывшие на место спасатели деблокировали погибшего.

Проводится проверка.

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