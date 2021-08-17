Выживший петербуржец отказывается покидать Камчатку без жены и сына, погибших при крушении Ми-8

Как сообщал ivbg.ru, 12 августа вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, в том числе и ребенок, упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Погибли восемь человек.

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Среди туристов были шесть жителей Санкт-Петербурга: трое выжили, трое, включая 12-летнего ребенка, погибли. Один из выживших – 53-летний петербуржец – отправился на Камчатку вместе с 42-летней супругой и 12-летним сыном.

Женщину и ребенка пока найти не удалось. Мужчина отказывается покидать зону ЧС, пока спасатели не поднимут тела его родных со дна озера. Сейчас с ним работают психологи.