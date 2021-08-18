На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 672-673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,промазка швов и трещин битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 529 км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,ямочный ремонт ПЧ.
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А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 55-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;
  • км 116-118 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
  • км 37-78, ТрР км 40, 51,56,63,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
  • км 9-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 44-77 старое направление, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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