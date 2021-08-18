Еще у 229 человек выявили коронавирус в Ленобласти – данные на 18 августа

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 229 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 18 августа.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+3), Бор (+1), Анисимово (+1), Дыми (+1), Заборье (+1) .

Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Сумино (+2), п. Сельцо (+1), Зимитицы (+2), Торосово (+2) .

Волховский район: Волхов (+3), Колчаново (+1), Березье (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+11), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+9), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+3), Старая пустошь (+1), Романовка (+2), Агалатово (+1), массив Грузино (+2), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Лесное (+1), Дубровка (+2), Корнево (+1), Куйвози (+1), Островки (+1), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+9), Первомайское (+3), Рощино (+1), Каменногорск (+2), Кондратьево (+1), Цвелодубово (+1), Ленинское (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Большие Тайцы (+1), Вырица (+3), Марьино (+1), Батово (+1), Терволово (+1), Коммунар (+1), Новый Учхоз (+1), Куровицы (+2), Дружная Горка (+1), Лукаши (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Котельский (+1), Кингисеппский (+1), Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+19), Будогощь (+2), Олешенка (+1) .

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+4), Отрадное (+1), Приладожский (+3), Назия (+1).

Лодейнопольский район: Надпорожье (Алёховщинское с/п) (+3), Гайгово (+1).

Ломоносовский район: Низино (+2), Большая Ижора (+1), Лаголово (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+1), Телези (+1), Яльгелево (+1), Горелово (+1) .

Лужский район: Луга (+4), Слапи (+1), Толмачёво (+2), Осьмино (+2), Дзержинского (+1), Пехенец (+1), Хомировичи (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+2), Игнатовское (+1).

Приозерский район: Сосново (+3), Мельниково (+1), Кузнечное (+1), Мичуринское (+1), Орехово-Северное (+1), Платформа 69-й км (+1), Ромашки (+1), Запорожское (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+8).

Тихвинский район: Тихвин (+10), Куневичи (+1).

Тосненский район: Тосно (+1), Ульяновка (+1), Никольское (+3), г. Любань (+1), Рябово (+1), Красный Бор (+1) .

В Ленобласти смягчили коронавирусные ограничения. В частности, разрешается проведение массовых мероприятий, работа ярмарок. Отдельно указано количество участников школьных линеек.