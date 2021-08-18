Глобальная платежная система Visa дала на территории России старт новому сервису, благодаря которому пользователи банковских карт смогут удалять свои данные с различных сайтов и онлайн-площадок, где ранее вносили платежи. В чем польза для россиян от нового функционала, рассказывает редакция ivbg.ru.

Для чего создали подобный сервис?

Созданная американской компанией опция позволит держателям карт Visa узнать перечень интернет-сервисов, где они указывали данные карты для оплаты покупок или предоставления услуг. Поиск осуществляется по реквизитам карты.

Некоторые онлайн-магазины запрашивают данные банковских карт для проведения оплаты за товар. Иногда они предлагают сохранить информацию, чтобы в последствии не пришлось вводить номер карты, срок ее действия и защитный код заново, а порой сохраняют данные автоматически.

По той же схеме работают сайты и приложения по предоставлению услуг, например, онлайн-сервисы по чтению книг или прослушиваю музыки без рекламы. Бывает так, что закрутившись в водовороте дел, вы можете забыть о каких-то подписках и не пользоваться ими на протяжении долгого периода времени, а оплата за них продолжает списываться. Конечно, это можно отследить с онлайн-банке, но не все и на это есть время. Новый функционал позволяет «отвязать» карты от ненужных сервисов.

Представители банков утверждают, что подобный функционал поможет избежать учетку данных и прекратить автоплатежи по неиспользуемым приложениям. К преимуществам сервиса можно отнести и то, что при выпуске новой карты Visa, вся информация будет обновляться автоматически, поэтому пользователю не придется снова тратить время на оформление нужных подписок.

Где будет доступна новая опция?

Банки, которые сотрудничают с Visa, добавят новую функцию в свои мобильные приложения. С ее помощью можно будет ознакомиться с перечнем карточных привязок.

Какие российские банки будут задействованы?

Интегрирование сервиса в мобильное приложение уже началось в ВТБ, «Хоум Кредит» и «МТС Банк». Представители «СКБ Банк» сообщили, что также планируют внедрение опции. Такие банки, как «Русский стандарт», «Открытие», «Росбанк», «Московский кредитный банк», ПСБ, «УБРиР», «Дом.рф» и «Новикомбанк» заинтересованы в добавлении нового функционала, но пока нет информации о конкретных действиях.

Есть ли аналогичные разработки?

Подобную опцию разрабатывают в рамках Системы быстрых платежей. Главное отличие в том, что поиск будет производиться через номер счета карты. По мнению специалистов, обе опции в дальнейшем сумеют дополнить друг друга, тем самым повышая эффективность задачи.

Кроме того, процесс внедрения функционала по управлению подписками осуществляет и MasterCard. Новую функцию создают на базе технологий токенизации (процесс превращения вещей в цифровые активы — токены) и искусственного интеллекта. Национальная система платежных карт также рассматривает подобный сервис.