Мошенников ловят на живца: за сутки появилось 50 сайтов с фейковой продажей баз банковских карт

Как сообщает «Коммерсант», в российском сегменте интернета за один день появилось более 50 сайтов с фейковой продажей баз банковских карт.

Эти сайты ориентированы на обман самих мошенников, которые покупают базы для кражи денег с карт. Однако подобный всплеск массовой регистрации в тематике эксперты регистрируют впервые.

Чтобы получить базы данных банковских карт, мошенникам необходимо перевести определенную сумму на криптокошельки. Если мошенник попадется на один из фэйковых сайтов, базу он не получит, а его учетная запись будет обнародована, удалена или заблокирована.