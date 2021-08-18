Ленинградцев приглашают поблагодарить ветеранов за их подвиг

Жителей Ленобласти приглашают присоединиться к добровольческой акции «Письмо Победы».

Для того, чтобы ваше письмо было доставлено ветерану на красивом бланке, достаточно разместить пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды или направить его на почту проекта pismo@vsezapobedu.com.

«Письмо Победы» оказалось востребовано не только среди добровольцев, но и других жителей России и зарубежья. В 2020 году такой формат поздравления ветеранов был выбран одним из самых трогательных и подходящих, и акция получила продолжение в 2021 году», — поделилась руководитель Всероссийского движения «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

За 8 месяцев 2021 года жители России и других государств написали для героев более 200 тысяч писем. Письма Победы получали ветераны не только в России, но и 47 стран. Среди них Ливан, Египет, Киргизия, Узбекистан, Великобритания, Польша и другие.

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Отметим, что количество «Волонтеров Победы» в Ленобласти значительно растет. С начала 2021 года частью добровольческого движения стали 2 345 ленинградцев. Из них более половина это учащиеся школ. На сайте волонтерыпобеды.рф за 6 месяцев зарегистрировалось более 155 тысяч человек.

Напомним, что жители России, желающие помочь другим в период пандемии коронавируса, могут присоединиться к акции взаимопомощи #МыВместе. На сайте “Добро” можно записаться в волонтеры и помочь в медицинских учреждениях, колл-центрах, а также в покупке и доставке продуктов первой необходимости, лекарств для пожилых граждан. Также водителей приглашают стать автоволонтерами и помочь как с доставкой необходимых вещей, так и в обеспечении выездов медиков на вызовы.

Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.