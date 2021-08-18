Тосно примет ежегодный Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии

Фестиваль #ВместеЯрче стартует 4 сентября в 16 часов на главной площади Тосно. Участников ждут квесты, энерголайфхаки, роботы, беспилотники и перформансы

Право проведения Всероссийского фестиваля Тосненский район получил благодаря победе в рейтинге энергосбережения среди районов за 2020 год. На один день главная площадь города Тосно станет выставочной площадкой с зонами по тематикам энергосбережения, науки, новых технологий в сохранении ресурсов.

В этот день регион узнает имена победителей конкурсов «#энерголайфхаки» и «Лучший педагог». Также в программе запланировано проведение флешмобов, уличного перформанса — огненного шоу, шоу барабанщиц, выступление творческих коллективов. Будет работать бесплатная зона развлечений.

Напомним, что всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Его задачи: популяризация культуры бережливого отношения к природе и демонстрация современных энергоэффективных технологий. В 2018 фестиваль прошел в городе Кириши Ленобласти, а в 2019 году в Луге, где в рамках фестиваля подвели итоги конкурса детских творческих, проектных и исследовательских работ. Победители получили памятные призы и подарки. В 2020 году фестиваль прошел в Гатчине.

В рамках фестиваля #ВместеЯрче в Лугу приехал специальный экомобиль — мобильный пункт приема опасных отходов.