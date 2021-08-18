Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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За прошедшие сутки в России зафиксировано 20 914 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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16.08.2021 232

Наибольшее число заболевших выявлено в Санкт-Петербурге – 1 636 человек. На втором месте Москва – 1 590 человек. На третьем месте Московская область – 1240 человек.

Меньше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Магаданской области (29 человек), Чукотском автономном округе (14 человек), Ненецком автономном округе (8 человек).

COVID-19

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