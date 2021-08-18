Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 20 914 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вам будет интересно Каждая пятая российская компания отстранила или уволила сотрудников за отказ от вакцинации Как сообщает Forbes, каждая пятая российская компания отстранила от работы или уволила сотрудников, отказавшихся прививаться от COVID-19, не имея медицинских... 16.08.2021 232

Наибольшее число заболевших выявлено в Санкт-Петербурге – 1 636 человек. На втором месте Москва – 1 590 человек. На третьем месте Московская область – 1240 человек.

Меньше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Магаданской области (29 человек), Чукотском автономном округе (14 человек), Ненецком автономном округе (8 человек).