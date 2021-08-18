Более 20 детей пострадали от укусов клещей за неделю в Ленобласти

Число пострадавших от клещей в Ленобласти продолжает еженедельно снижаться.

Согласно данным Роспотребнадзора, с 10 по 17 августа в Ленобласти от укусов клещей пострадали 59 человека, среди них 21 ребенок. Неделей ранее этот показатель был меньше.

Всего с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 4 257жителей Ленобласти, в том числе 920 детей.

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Больше всего случаев было зарегистрировано в Тихвинском — 752, Бокситогорском — 429, Волховском — 391, Подпорожском — 388, Киришском -357, Всеволожском — 374, Гатчинском — 381, Кингисеппском — 293, Лодейнопольском — 234.

Один несовершеннолетний заболел клещевым вирусным энцефалитом, еще один — боррелиозом, у ребенка из Тихвинского района подтверждены одновременно два диагноза.