По информации ivbg.ru, 17 августа в полицию Тихвинского района сообщили о человеческих останках возле частного дома на улице Заболотской в Тихвине.

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Кости и часть черепа нашли рабочие, ремонтирующие дорогу и ливневую канализацию. Всего они насчитали более 20 экземпляров костей, неглубоко засыпанных землей в траншее.

Известно, что на месте находки ранее находилось кладбище. Останки отправлены на экспертизу в морг Тихвина.