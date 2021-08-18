Пропавший в июле житель Кингисеппа найден мертвым в лесу возле Кленно

По информации ivbg.ru, 17 августа около 09:30 в полицию Кингисеппского района сообщили о трупе мужчины рядом с проселочной дорогой, ведущей к деревне Кленно.
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18.08.2021 51
Прибывшие на место полицейские, изучая следы на теле и земле, пришли к выводу, что погибший пролежал довольно долго. Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.
Личность умершего установлена – им оказался 47-летний житель Кингисеппа, уехавший из дома на велосипеде и пропавший со связи в конце июля 2021 года.