Пропавший в июле житель Кингисеппа найден мертвым в лесу возле Кленно

По информации ivbg.ru, 17 августа около 09:30 в полицию Кингисеппского района сообщили о трупе мужчины рядом с проселочной дорогой, ведущей к деревне Кленно.

Вам будет интересно Пенсионерку задушили шнуром от пылесоса в Бокситогорске По информации ivbg.ru, 17 августа около 14:00 в полицию Бокситогорского района обратилась 82-летняя жительница Бокситогорска, нашедшая окровавленное тело соседки. По словам... 18.08.2021 51

Прибывшие на место полицейские, изучая следы на теле и земле, пришли к выводу, что погибший пролежал довольно долго. Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.

Личность умершего установлена – им оказался 47-летний житель Кингисеппа, уехавший из дома на велосипеде и пропавший со связи в конце июля 2021 года.