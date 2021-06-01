Новый экомаршрут открыт в Ленобласти у деревни Лопухинка

Обновлённый экомаршрут, протяженность 1,6 км, открыт на территории памятника природы «Радоновые источники и озера» у деревни Лопухинка.

Уникальный экомаршрут проходит вдоль радонового озера и заканчивается у обустроенной деревянной купели и родников.

После проведенной реконструкции маршрут стал круглогодичным. Здесь появились новые информационные щиты, пюпитры и обустроен подход к роднику. Для желающих искупаться — обновлена купель.

Напомним, вдоль Ладожского озера появился новый туристический маршрут. “Большая Ладожская тропа” объединяет в себе пешие, велосипедные, лыжные и конные маршруты, а также трассы для квадроциклов и снегоходов.

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Как уже писал ivbg.ru, в 47 регионе начинают появляться новые экологические маршруты и тропы, например, в прошлом году состоялось открытие “Экологической тропы к Калищенскому озеру” в Сосновом Бору. Также в рамках нового экомаршрута «Тропа южного берега» туристы смогут пройти пешком от Ораниенбаума до Соснового бора, прогуляться по Колтушским Высотам, вокруг озера Долгое в Выборгском районе. При этом правительство Ленобласти поддержит желающих развивать глэмпинг в регионе.

Сегодня на ООПТ Ленобласти действуют 25 экологических маршрутов. По программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.