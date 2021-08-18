В Петербурге задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в угоне автомобиля у 41-летнего знакомого

По информации ivbg.ru, еще 10 августа в полицию Красносельского района обратился 41-летний местный житель с сообщением об угоне Nissan X-Trail.

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По словам мужчины, автомобиль украла его 16-летняя знакомая. Материальный ущерб автовладельца составил 700 тысяч рублей. Иномарку нашли возле деревни Лопухинка в Ломоносовском районе Ленинградской области.

А предполагаемую автоугонщицу задержали 17 августа. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.