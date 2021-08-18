Видео: молодые люди избили лошадь и друг друга в центре Петербурга

Абсолютно сюрреалистичная картина на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Группа молодых людей пыталась оседлать лошадь, била ее и друг друга. Вокруг меланхолично разъезжал самокатчик.

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На видео видно, как компания нетрезвых людей пытается забраться на неоседланное животное. Некоторые пытаются оттащить других, некоторые дерутся, кто-то бьет животное.

Вокруг этого мероприятия можно наблюдать меланхоличную картину. Некоторые петербуржцы безучастно трапезничали, некоторые – с отстраненным интересом снимали происходящее на видео.