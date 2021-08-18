В комментариях пользователи выдвигают свои варианты наименования загадочного существа — бокоплав, дафния, местная креветка, гаммарус или даже понто-каспийский планктонный ветвистоусый рачок.

В среду, 18 августа, в сообществе «Мой Сосновый Бор» пользователь Женя Житкова опубликовала пост с вопросом к местным жителям. Евгению озадачил неопознанный морской обитатель, которого она обнаружила в Финском заливе.

Девушка задалась вопросом — кто эти существа, которые катают себе домики-шарики из тины. По ее словам на городском пляже их было достаточно много, диаметр шариков был равен около 1-6 см.

Мнения людей разделились. В комментариях пользователи выдвигают свои варианты наименования загадочного существа — бокоплав, дафния, местная креветка, гаммарус или даже понто-каспийский планктонный ветвистоусый рачок.