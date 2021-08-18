Неизведанный морской пришелец удивил жителей Соснового Бора — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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В комментариях пользователи выдвигают свои варианты наименования загадочного существа — бокоплав, дафния, местная креветка, гаммарус или даже понто-каспийский планктонный ветвистоусый рачок.

В среду, 18 августа, в сообществе «Мой Сосновый Бор» пользователь Женя Житкова опубликовала пост с вопросом к местным жителям. Евгению озадачил неопознанный морской обитатель, которого она обнаружила в Финском заливе.

Девушка задалась вопросом — кто эти существа, которые катают себе домики-шарики из тины. По ее словам на городском пляже их было достаточно много, диаметр шариков был равен около 1-6 см.

Неизведанный морской пришелец удивил жителей Соснового Бора — видео финский залив, Сосновый Бор, Морские существа
Неизведанный морской пришелец удивил жителей Соснового Бора — видео финский залив, Сосновый Бор, Морские существа

Мнения людей разделились. В комментариях пользователи выдвигают свои варианты наименования загадочного существа — бокоплав, дафния, местная креветка, гаммарус или даже понто-каспийский планктонный ветвистоусый рачок.

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18.08.2021 43
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