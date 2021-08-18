Две легковушки смяло после столкновения с фурой на КАД

Очевидцы поделились видеокадрами серьезной аварии в районе Ропшинского шоссе вечером, 18 августа. Сообщается о нескольких пострадавших.

Видео опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Как отметил очевидец, ДТП произошло на 92-м километре внутренней стороны КАД перед съездом на Ропшинское шоссе. На кадрах видно, как двое пострадавших лежат на асфальте. Один из них находится без сознания.

На момент публикации на месте происшествия уже работали экстренные службы. Состояние пострадавших и причины аварии пока неизвестны.