Подозрительный мужчина «боролся» с травой и в целом вел себя странно.
Внимание жителей поселка Котельский в Кингисеппском районе Ленобласти привлек местный житель, чье поведение вызвало много вопросов. Кадрами поделились очевидцы в группе ВКонтакте «Спрашивай Кингисепп«.
Мужчина наматывал круги по лужайке, как будто бы что-то искал, рвал траву и падал на колени. Очевидцы предположили, что он находился под воздействием запрещенных веществ. По крайней мере, автор поста назвал его «солевым челиком», а так это или нет — неизвестно.
Впрочем, в комментариях кто-то сказал в защиту неизвестного, что он всего лишь искал свой телефон.
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18.08.2021 23