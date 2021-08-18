Подозрительный мужчина «боролся» с травой и в целом вел себя странно.

Внимание жителей поселка Котельский в Кингисеппском районе Ленобласти привлек местный житель, чье поведение вызвало много вопросов. Кадрами поделились очевидцы в группе ВКонтакте «Спрашивай Кингисепп«.

Мужчина наматывал круги по лужайке, как будто бы что-то искал, рвал траву и падал на колени. Очевидцы предположили, что он находился под воздействием запрещенных веществ. По крайней мере, автор поста назвал его «солевым челиком», а так это или нет — неизвестно.

Впрочем, в комментариях кто-то сказал в защиту неизвестного, что он всего лишь искал свой телефон.