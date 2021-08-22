Еще у 224 человек выявили коронавирус в Ленобласти – данные на 22 августа

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 224 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 22 августа.

Бокситогорский район: Ефимовский (+2), Климово .

Волосовский район: Волосово (+2), Сумино (+1), Курковицы (+2), Терпилицы (+1), Торосово (+2), Лашковицы (+1) , Остроговицы (+1).

Волховский район: Волхов (+7), Юги (+1).

Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+4), Кудрово (+7), Новое Девяткино (+1), Щеглово (+2), Сертолово (+3), Кузьмоловский (+2), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+3), Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Бугры (+3), Агалатово (+1), Свердлова (+4), Дубровка (+3), Павлово (+4), Рахья (+2), Пески (+1), Кальтино (+1), Сярьги (+1).

Выборгский район: Выборг (+10), Селезнево (+1), Светогорск (+4), Лосево (+1), Ленинское (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+2), Рождествено (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Лампово (+1), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+1), Кобрино (+1), Пудость (+2).

Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Ополье (+1), Большое Кузёмкино (+1) , Пулково (+1), Фалилеево (+1).

Киришский район: Кириши (+19), Пчевжа (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+2), Отрадное (+2), Синявино (+1), Назия (+1), Старая Малукса (+1), Пухолово (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Свирьстрой (+1), Старая Слобода (+1), Шархиничи (+1), Горка (+1), Вонозеро (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Гостилицы (+2), Лаголово (+1), Келози (+1), Санино (+1), Витино (+1), Малое Забородье (+1).

Новоселье Лужский район: Толмачёво (+2), Осьмино (+1), Оредеж (+2), Володарское (+1), Жельцы (+1), Ретюнь (+1), Приозерный (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+3), Важины (+1).

Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+1), Кривко (+2), Ромашки (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+9 ), Гостицы (+1), Сельхозтехника (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+13).

Тосненский район: Тосно (+6), Никольское (+1), Тельмана (+1), Новолисино (+1), Любань (+1), Войскорово (+1) .

Ранее мы писали, что ученые близки к созданию универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса.