В Ленобласти выявили 221 новых зараженных коронавирусом — данные на 23 августа

В Ленобласти за последние сутки выявили 221 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 61 427 человек, выздоровели — 48 752.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+5).

Волосовский район: Волосово (+6), Бегуницы (+1), Сумино (+1), Курковицы (+1), Терпилицы (+1), Зимитицы (+1), Беседа (+2), Губаницы (+1), Лашковицы (+1).

Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1), Кисельня (+1), Яхново (+1), Бережки (+1).

Всеволожский район: Мурино (+14), Всеволожск (+9), Кудрово (+2), Янино-1 (+4), Новое Девяткино (+4), Разметелево (+1), Кузьмоловский (+1), Старая (+2), Вартемяги (+3), Токсово (+1), Бугры (+4), Гарболово (+1), Агалатово (+1), им. Свердлова (+1), Дубровка (+1), Мяглово (+1), м. Дунай, СНТ Здоровье (+1), Ненимяки (+1), Кальтино (+1), массив Лехтуси, Ручьи-Юбилейное тер. СНТ (+1).

Выборгский район: Выборг (+8), Глебычево (+1), Рощино (+2), Светогорск (+2), Каменногорск (+1), Заводской (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+4), Тайцы (+1), Войсковицы (+2), Вырица (+1), Коммунар (+1), Новый Учхоз (+2), Семрино (+1), Большое Верево (+1), Дружноселье (+1), Борисово (+1), Пудость (+2).

Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Большое Кузёмкино (+1), Веймарн (+1), Фалилеево (+1), Перелесье (+1), Логи (+1).

Киришский район: Кириши (+18), Пчева (+1), Кусино (+1).

Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Синявино (+1), СНТ Дружба (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Новая Слобода (+1), Шархиничи (Алёховщинское с/п) (+1), Мустиничи (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+1), Большая Ижора (+1), Пикколово (+1), Сойкино (+1), Яльгелево (+1), Санино (+1), ДНП КП Малиновые вечера (+1).

Лужский район: Луга (+4), Торковичи (+1), Ивановское (+1), Сорочкино (+1), Турово (+1), Почап (+1).

Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+5).

Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+1), Саперное (+1), Владимировка (+1), Орехово (+1), Моторное (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+7).

Тихвинский район: Тихвин (+12).

Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+5), Никольское (+1), Федоровское (+2), Сельцо (+1).