Цена биткойна превысила $50 тысяч впервые с 15 мая

Автор: Александр Селиванов
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В последний раз криптовалюта стоила столько в мае этого года, после чего произошел резкий обвал ее стоимости.

Биткоин в ходе торговой сессии в понедельник перевалил за отметку в 50 тысяч долларов. Соответствующие данные приводит портал Coindesk.

В последний раз криптовалюта стоила столько в мае этого года, после чего произошел резкий обвал ее стоимости.

Цена на криптовалюту продолжает подниматься после резкого падения в мае. Особенно сильно биткоин дорожал в последнюю неделю июля.

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17.07.2021 399
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