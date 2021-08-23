Цена биткойна превысила $50 тысяч впервые с 15 мая

В последний раз криптовалюта стоила столько в мае этого года, после чего произошел резкий обвал ее стоимости.

Биткоин в ходе торговой сессии в понедельник перевалил за отметку в 50 тысяч долларов. Соответствующие данные приводит портал Coindesk.

В последний раз криптовалюта стоила столько в мае этого года, после чего произошел резкий обвал ее стоимости.

Цена на криптовалюту продолжает подниматься после резкого падения в мае. Особенно сильно биткоин дорожал в последнюю неделю июля.