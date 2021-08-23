В России стало сложнее купить в ипотеку квартиры в новостройках

Ипотека стала менее доступна в самых густонаселенных регионах России. Заметнее всего этот показатель изменился в Краснодарском и Пермском краях, а также в Московской области.

Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование Совкомбанка, снижение доступности ипотеки по сравнению с прошлым годом в Краснодарском крае составило 20%, в Пермском крае – на 18%, а в Московской области – на 15% (в самой Москве на 10%). При этом в Краснодарском крае на 11% снизилась и доступность ипотеки на вторичном рынке.

Эксперты рассчитали показатель доступности покупки жилья в ипотеку для топ-20 регионов по численности населения. Ключевыми параметрами стали: – цена недвижимости (средняя цена 1 кв. м всех типов жилья), средняя зарплата по региону за последние четыре квартала и средние ипотечные ставки на новостройки и вторичное жилье.

В некоторых регионах – в Волгоградской, Саратовской, Самарской, Московской, Новосибирской и Ростовской областях, в Ставропольском и Пермском краях и ряде других субъектов – немного выросла доступность ипотеки на вторичном рынке.