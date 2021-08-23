В Бокситогорске рецидивист убил свою знакомую, а после похитил ее имущество

Автор: Анастасия Щербакова
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Тяжкое преступление ранее судимый 42-летний мужчина совершил на почве конфликта. Несколькими днями ранее он также совершил хищение мобильного телефона у другой потерпевшей.

Наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 6 месяцев в колонии особого режима получил местный житель Бокситогорска, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти в понедельник, 23 августа.

По материалам следствия, в ноябре прошлого года ныне осужденный находился в квартире своей знакомой. В результате конфликта он нанес удар ножом в шею жертвы, от которого она скончалась. Однако убийце этого оказалось недостаточно и после тяжкого преступления он похитил из квартиры погибшей денежные средства.

Как отмечают следователи, незадолго до этих ужасных событий, мужчина похитил мобильный телефон у другой потерпевшей и скрылся. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности.

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