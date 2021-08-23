В Выборгском районе начали подготовку к предстоящей зиме

На данный момент общий уровень готовности объектов теплоснабжения в Выборгском районе составляет 76, 5%.

Об этом стало известно по итогам заседания районной комиссии по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба Выборгского района в понедельник, 23 августа.

При этом, общий уровень готовности объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса области к предстоящей зиме составил 69%.

«Сейчас готовность объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства по основным показателям составляет 69% ― это на 6% превышает аналогичные показатели 2020 года. Подрядные организации и предприятия, эксплуатирующие объекты жизнеобеспечения, завершают подготовительные мероприятия на инженерных объектах», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.