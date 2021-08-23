Роспотребнадзор проверяет лагерь в Приозерском районе после отравления детей

В лагерь «Связист» после жалоб родителей наведались сотрудники Роспотребнадзора. Сообщается, что дети могли подхватить ротавирус.

Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает портал 78. На данный момент официальных комментариев ведомство не дает. Однако нашим коллегам из 78 удалось взять небольшое интервью у мамы одной из пострадавших девочек.

«Она позвонила вечером [прим. дочь], сказала, что плохо себя чувствует… Но у меня нет претензий к тренерам, я не буду разбираться с лагерем, потому что мне ребенок все рассказал. Сказала, что ее отвели в медпункт, где поселили сперва с больными детками, но потом отселили, проверили температуру…», — поделилась обеспокоенная женщина.

Также мама отравившегося ребенка отметила, что администрация детского лагеря об инциденте ничего не сообщала — об отравлениях родители узнали, непосредственно, от детей.