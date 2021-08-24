Больницы Ленобласти проверят на нарушения после новости о фиктивной массовой вакцинации во Всеволожске

Глава Комитета здравоохранения Ленобласти сообщил о скорых служебных проверках в медучреждениях региона. Связано это с недавним расследованием дела о многочисленных выдачах липовых сертификатов о вакцинации во Всеволожской ЦРБ.

Как сообщает пресс-служба администрации Ленобласти, больницы региона проверят в связи с информацией о выдаче поддельных прививочных сертификатов во Всеволожской клинической межрайонной больнице.

При выявлении каких-либо нарушений к медицинским организациям примут жесткие дисциплинарные меры, сообщается на сайте.

О громком расследовании мы писали ранее. Четыре сотрудника больницы во Всеволожске и еще один соучастник оказались фигурантами первого в области дела о массовой лжевакцинации. Выдачу сертификатов о липовой прививке отправляли даже в другие регионы. Оборот «больничной мафии» составил больше 30 млн рублей в месяц.