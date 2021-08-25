С приходом осени 2021 года в России вступят в силу новые законодательные нормы. Изменения коснуться сферы грузоперевозок, ведения трудовых книжек и системы использования персональных данных. Что еще ожидает россиян с 1 сентября, рассказывает редакция ivbg.ru.

Грузоперевозки

С первого дня осени упраздняется выдача карточек с допуском для осуществления международных грузоперевозок. Теперь предприниматели, занимающиеся грузооборотом между странами, будут внесены в специальный перечень Федеральной службы по надзору в транспортной сфере. Список лиц, допущенных к грузоперевозкам, будет доступен на официальном сайте ведомства.

Трудовые книжки

С 1 сентября работодатель сможет вносить записи в трудовую книжку, не ставя сотрудника в известность с требованием расписаться. Напомним, что в настоящее время в России действуют как бумажные, так и электронные трудовые книжки.

Персональные данные

С началом осеннего периода все организации, запросившие у россиян согласие на использование персональных данных, должны сообщать:

срок действия запрашиваемого согласия;

цели, при которых планируется использовать данные о гражданине;

все варианты, куда может быть передана предоставленная личная информация о клиенте.

Отметим, что с 1 марта 2021 года в России начал действовать закон, согласно которому, с случае молчания гражданина о передаче его персональных данных третьим лица, это расценивается как согласие.

Школа

В грядущем учебном году родители смогут переводить детей на семейное обучение, не поясняя причины своего решения. Для этого необходимо заблаговременно сообщить руководству школы о своем желании и согласовать даты, во время которых он будет проходить промежуточную и итоговую аттестации.

Если школьник не сможет справиться с контрольными заданиями, то его оставят на второй год обучения с обязательством посещать уроки в учебном заведении.

Семейное обучение — это получение начального, общего и среднего образования в домашних условиях, при котором ответственность ложиться на плечи родителей. В большинстве случаев оно проходит в онлайн-режиме, но не прикреплено к конкретной муниципальной школе. Отличается от домашнего тем, что во втором случае преподаватели из обычной школы для обучения материалу ходят к ребенку домой. Дистанционное обучение также предполагает прикрепление учебного дела к муниципальной школе.

Штрафы ГИБДД

С началом первого осеннего месяца у автолюбителей появится возможность подавать заявки на обжалование штрафов за нарушение правил дорожного движения через Госуслуги. Для этого достаточно зайти на сайт Госуслуг, найти раздел «Транспорт и вождение», где будет размещена информация о полученных штрафах. Затем для обжалования наказания необходимо описать ситуацию и приложить документы, подтверждающие вашу правоту.

Маркировка молочной продукции

С 1 сентября все производители молочной продукции обязаны маркировать упаковки с продуктом, хранение которого предполагает больше 40 дней, на наличие натурального молока. Это касается не только молока, но и сливок, кефира, сливочного масла, творога и йогуртов. Подобные травила уже действуют в отношении мороженого и сыров.