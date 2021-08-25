Заморозки ожидаются в некоторых регионах Европейской России

Синоптики центра «Фобос» на своем официальном сайте рассказали о том, что календарное лето подходит к концу. Продолжительность ночей, которая растет, делает все более вероятными первые заморозки.

Местами на территории Европейской России уже минувшей ночью температура воздуха может опуститься чуть ниже нулевой отметки. Касается это по большей части северных районов. В ЦФО ночной температурный показатель достигнет отметки в 3-5 градусов, что тоже близко к нулю.

В Тульской области пока что заморозки не прогнозируются. Днем 25 августа будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +14..16° градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 744 миллиметра ртутного столба. Подует умеренный восточный ветер.