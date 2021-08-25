Жесткое столкновение легковушек произошло на трассе Сортавала

В аварии пострадали три человека.

Источник: vk.com/pss_agalatovo Источник: vk.com/pss_agalatovo

По информации сообщества ПСС Агалатово, столкновение двух автомобилей произошло днем 24 августа на трассе Сортавала.

— По прибытию было установлено ДТП с участием двух автомобилей, — написал автор поста.

По предварительно информации в аварии пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

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По факту ДТП будет проведена проверка.