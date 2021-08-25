Жесткое столкновение легковушек произошло на трассе Сортавала

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В аварии пострадали три человека.

Жесткое столкновение легковушек произошло на трассе Сортавала спасатели, Россияне, Россия, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, дороги, водители, автомобили, Автодорога «Сортавала», аварияИсточник: vk.com/pss_agalatovo
Жесткое столкновение легковушек произошло на трассе Сортавала спасатели, Россияне, Россия, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, дороги, водители, автомобили, Автодорога «Сортавала», аварияИсточник: vk.com/pss_agalatovo

По информации сообщества ПСС Агалатово, столкновение двух автомобилей произошло днем 24 августа на трассе Сортавала.

— По прибытию было установлено ДТП с участием двух автомобилей, — написал автор поста.

По предварительно информации в аварии пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

Вам будет интересно
Жесткое столкновение легковушек произошло на Дороге жизни
Информация о пострадавших не поступала. По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, столкновение двух автомобилей...
23.08.2021 207

По факту ДТП будет проведена проверка.

Автор