Иномарку за 770 тысяч рублей угнали у жительницы Никольского

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 августа в полицию Тосненского района обратилась 33-летняя жительница Никольского.

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25.08.2021 84

У женщины угнали фиолетовый Ford Focus 2015 года выпуска. Иномарка была припаркована во дворе дома на Советском проспекте. Материальный ущерб автовладелицы составил 770 тысяч рублей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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