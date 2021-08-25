Иномарку за 770 тысяч рублей угнали у жительницы Никольского

По информации ivbg.ru, 24 августа в полицию Тосненского района обратилась 33-летняя жительница Никольского.
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25.08.2021 84
У женщины угнали фиолетовый Ford Focus 2015 года выпуска. Иномарка была припаркована во дворе дома на Советском проспекте. Материальный ущерб автовладелицы составил 770 тысяч рублей.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.