Видео: в Колпинском районе Петербурга прорвало старую плотину

Видео начинающегося потопа на бульваре Свободы в Петербурге прислал очевидец. Примечательно, что дамбой служила стена одного из заводских цехов, огораживающей промышленную зону от города.

Как рассказал автор ролика, своеобразная плотина представляет собой стену, отгораживающей территорию Ижорских заводов от Петербурга. Внизу, за стеной располагаются старые цеха, которые сдаются в аренду. В одном из них стена не выдержала напора воды.

Как сообщают в МЧС, ведомство пока собирается только снизить уровень воды в реке Ижора .

«Непонятно — будет ли это решение только одним из этапов по устранению данной аварии или всего лишь окончательной полумерой», — задается вопросом очевидец.