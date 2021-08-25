Молодежь получит гранты на развитие малых населенных пунктов Ленобласти

Участники форума «Ладога» разработали ряд проектов, призванных улучшить качество жизни в малых городах области. Инициативы молодежи настолько впечатлили губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, что он предложил выделить гранты на реализацию этих проектов.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, конкурс под лозунгом «Что молодёжь хочет, чтобы остаться в деревне?», объявленный главой региона, должен будет привлечь молодёжь в малые города, сформировать в них молодёжные сообщества и создать уникальные дизайн-коды городов и деревень.

«Что касается возрождения деревни, я решил объявить конкурс — «Что молодёжь хочет, чтобы остаться в деревне?». Нужно понять, какая для молодёжи «идеальная деревня»? Что, например, вы хотите видеть в библиотеке, образовательном центре, чтобы вам было интересно здесь и какая должна быть работа? Готов выделить грант на его проведение», — отметил Александр Дрозденко.

Особенно Александру Дрозденко понравилась идея создать в малых городах молодёжные пространств:

«Я считаю, что молодёжным пространствам Ленобласти нужна стандартизация. Предлагаю реализовать один из таких проектов в Выборге и Гатчине. В Выборге сегодня многие здания реставрируются и мы как раз думаем, что в них разместить. Гатчина — это столица области, где мы реставрируем памятники культурного наследия, куда в будущем переедут подразделения областной администрации, профильные комитеты», — заключил глава региона.