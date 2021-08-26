Девушка едва не утонула в Фонтанке — видео

Вызванная скорая госпитализировала пострадавшую.
По информации пресс-службы УТ МВД России по СЗФО, девушка упала в Фонтанку с Пантелеймоновского моста.
Прибывшие на место происшествия полисмены незамедлительно достали девушку из воды, оказав при этом первую и психологическую помощь. Сотрудники транспортной полиции успокоили девушку и закутали в термоодеяло.
В настоящее время обстоятельства, при которых произошел несчастный случай, устанавливаются.
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02.04.2021 395