Девушка едва не утонула в Фонтанке — видео

Вызванная скорая госпитализировала пострадавшую.

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По информации пресс-службы УТ МВД России по СЗФО, девушка упала в Фонтанку с Пантелеймоновского моста.

Прибывшие на место происшествия полисмены незамедлительно достали девушку из воды, оказав при этом первую и психологическую помощь. Сотрудники транспортной полиции успокоили девушку и закутали в термоодеяло.

В настоящее время обстоятельства, при которых произошел несчастный случай, устанавливаются.