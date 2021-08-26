Подростки на «Жигулях» без номеров протаранили деревья под Тихвином

По информации ivbg.ru, 25 августа на 115 км трассы «Ганьково – Явшиницы» в Тихвинском районе автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением 14-летнего мальчика съехал в кювет и врезался в деревья на обочине.

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ДТП произошло около 04:00. Машина не имела номеров и двигалась от Ганьково в сторону поселка Шугозеро. С места аварии в больницу доставили самого водителя и двоих жителей Шугозера в возрасте 15 и 17 лет.

Еще один пострадавший самостоятельно добрался до знакомого в Шугозере. Однако рассказать, где получил травмы, не смог. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного-движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).