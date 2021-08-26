Одинокая легковушка выгорела дотла на трассе во Всеволожском районе

Очевидцы поделились кадрами горящей иномарки у поселка Стеклянный Всеволожского района.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Фотографии с места происшествия опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург вечером, 26 августа.

Судя по кадрам, экстренные службы к месту ЧП приехать не успели. Обстоятельства и есть ли пострадавшие в инциденте пока неизвестно. Вдалеке от горящего авто в недоумении стоит мужчина, вероятно, которому и принадлежит иномарка.