Одинокая легковушка выгорела дотла на трассе во Всеволожском районе

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы поделились кадрами горящей иномарки у поселка Стеклянный Всеволожского района.

Одинокая легковушка выгорела дотла на трассе во Всеволожском районе чп, ДТП, горит автомобиль, Всеволожский район, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Одинокая легковушка выгорела дотла на трассе во Всеволожском районе чп, ДТП, горит автомобиль, Всеволожский район, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Фотографии с места происшествия опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург вечером, 26 августа.

Судя по кадрам, экстренные службы к месту ЧП приехать не успели. Обстоятельства и есть ли пострадавшие в инциденте пока неизвестно. Вдалеке от горящего авто в недоумении стоит мужчина, вероятно, которому и принадлежит иномарка.

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Одинокая легковушка выгорела дотла на трассе во Всеволожском районе чп, ДТП, горит автомобиль, Всеволожский район, авария
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