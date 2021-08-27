В Подпорожье без вести пропал 80-летний мужчина

Автор: Александр Селиванов
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О его местонахождении нет никакой информации с 25 августа.

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Источник: Лиза Алерт

Ростом пропавший 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Мужчина ушел в лес и не вернулся.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.

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25.08.2021 130
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