В Подпорожье без вести пропал 80-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации с 25 августа.
Ростом пропавший 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Мужчина ушел в лес и не вернулся.
Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.
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25.08.2021 130