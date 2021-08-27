Переломы и гематомы по всему телу: в Ленобласти отчим жестоко избил свою годовалую падчерицу

В настоящее время малышка находится в реанимации.
По информации телеграм-канала Mash на Мойке, в посёлке им. Свердлова 24-летний Артём избил девочку тапкой и несколько раз уронил на пол. Мать ребенка в этот момент находилась в магазине.
Полицию вызвали соседи, когда вернувшаяся мать устроила скандал. Ребёнка увезли в больницу с серьёзными травмами.
После избиения Артём сообщил, что даже хотел покончить с собой. Дело уже возбудили — о покушении на убийство.
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