В «Единой России» рассказали, когда поступят первые выплаты пенсионерам

Ленинградские депутаты от фракции организуют контроль за их осуществлением в регионе.

Первые единовременные выплаты пенсионерам поступят до конца следующей недели, сообщили в партии «Единая Россия».

Отмечается, что первыми средства получат те, кому начисления приходят на банковскую карту — это более 30 млн человек. Еще 12,7 млн получат деньги через Почту России с 3 сентября.

По словам регионального координатора партийного проекта «Здоровое будущее», депутата Законодательного собрания Ленобласти Татьяны Тюриной, на съезде «Единой России» подвели очень важные итоги по сбору предложений в народную программу партии.

Она отметила, что главными стали решения по поддержке материнства и детства и защите семей с детьми.

— Средства, которые будут выплачивать родителям, в том случае, если семья малообеспеченная, а также тем, кто потерял работу или в одиночку воспитывает ребенка — это рука помощи, которую протягивает государство тем, кто особенно нуждается в поддержке. Потому что для нас важна демографическая политика, важен каждый ребенок и каждая семья. Это не такие большие деньги, но этого достаточно, чтобы в трудный период не остаться один на один со своими проблемами, — считает Татьяна Тюрина.

Также депутат Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев сообщил, что для него на съезде стала важной тема связанная с выплатами пенсионерам – по 10 тысяч рублей, а по 15 тысяч – военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, с последующей индексацией пенсий и денежного довольствия выше уровня инфляции.

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