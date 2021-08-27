В «Единой России» рассказали, когда поступят первые выплаты пенсионерам

Ленинградские депутаты от фракции организуют контроль за их осуществлением в регионе.
Первые единовременные выплаты пенсионерам поступят до конца следующей недели, сообщили в партии «Единая Россия».
Отмечается, что первыми средства получат те, кому начисления приходят на банковскую карту — это более 30 млн человек. Еще 12,7 млн получат деньги через Почту России с 3 сентября.
По словам регионального координатора партийного проекта «Здоровое будущее», депутата Законодательного собрания Ленобласти Татьяны Тюриной, на съезде «Единой России» подвели очень важные итоги по сбору предложений в народную программу партии.
Она отметила, что главными стали решения по поддержке материнства и детства и защите семей с детьми.
Также депутат Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев сообщил, что для него на съезде стала важной тема связанная с выплатами пенсионерам – по 10 тысяч рублей, а по 15 тысяч – военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, с последующей индексацией пенсий и денежного довольствия выше уровня инфляции.