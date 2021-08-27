Новые автомобили в России снова вырастут в цене 1 сентября 2021 года

В начале осени ценник как на новые, так и на подержанные автомобили в России снова поднимется.

Так, одним из первых о грядущем повышении цен на свои автомобили объявило российское подразделение марки BMW. Весь модельный ряд баварской компании с 1 сентября вырастет в цене в среднем на 1,8%. Сохранить стоимость удастся только на уже заказанные импортируемые автомобили сентябрьского производства, за исключением кроссоверов BMW X5 и X6: эти модели сентябрьская прибавка коснётся в любом случае.

Кроме этого, с началом осени уже в пятый раз в нынешнем году подорожают машины марки Lada. Официально об этом компания «АвтоВАЗ» не сообщала, но в распоряжении «Российской газеты» оказалось разосланное дилерам письмо, согласно которому, например, Granta в кузове седан вырастет в цене на 14 тыс. рублей, универсал Largus — на 19 тыс. рублей, а кросс-хетчбэк Xray — сразу на 31 тыс. рублей.

По другим автопроизводителям конкретики пока нет, но дилеры большинства из них уже сейчас подтверждают как ожидаемый рост стоимости машин, так и продолжение их дефицита, который, мнению экспертов, может просуществовать до конца следующего года.

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Одними из главных причин дефицита новых авто специалисты называют, прежде всего, проблемы с логистикой, удорожание сырья (в первую очередь, цветных металлов и каучука), а также глобальную нехватку полупроводников, из-за которой многие крупные автопроизводители, включая АвтоВАЗ, Nissan, Toyota, Volvo, BMW, вынуждены временно «урезать» оснащение своих автомобилей, а также приостанавливать либо сокращать их производство.