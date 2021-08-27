Выпавший стройматериал рассыпался по одной из полос проезжей части. О пострадавших не сообщается.
В пятницу, 27 августа, в Луге на кольце при повороте выпали паллеты со стройматериалом, похожим на пенобетон. Выпавший стройматериал рассыпался по одной из полос проезжей части. О пострадавших не сообщается.
По информации пользователей соцсетей, к 16:00 препятствие, мешающее движению, убрали с дороги. Об этом рассказали в сообществе «ВКонтакте» «Подслушано в городе Луга«.
Вам будет интересно
Смертельное ДТП произошло на 14-м километре дороги «Сиверский - Дружная горка - Куровицы» в Гатчинском районе. В четверг, 26 августа, под...
27.08.2021 48