В Луге с кузова фуры при повороте выпали паллеты с пенобетоном — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Выпавший стройматериал рассыпался по одной из полос проезжей части. О пострадавших не сообщается. 

В пятницу, 27 августа, в Луге на кольце при повороте выпали паллеты со стройматериалом, похожим на пенобетон. Выпавший стройматериал рассыпался по одной из полос проезжей части. О пострадавших не сообщается.

В Луге с кузова фуры при повороте выпали паллеты с пенобетоном — фото луга, ДТП
В Луге с кузова фуры при повороте выпали паллеты с пенобетоном — фото луга, ДТП

По информации пользователей соцсетей, к 16:00 препятствие, мешающее движению, убрали с дороги. Об этом рассказали в сообществе «ВКонтакте» «Подслушано в городе Луга«.

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27.08.2021 48
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