Как обеспечивается сохранность избирательных бюллетеней на выборах 17, 18 и 19 сентября

В рамках голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года избирательные бюллетени из переносного ящика для голосования перемещаются в сейф-пакет, который запечатывают.

Сейф-пакет – это непрозрачный пакет из полиэтилена размером А2 с индивидуальным серийным номером и индикаторной ленточкой.

Бюллетени из переносного ящика для голосования перекладываются в сейф-пакет с сохранением тайны голосования сразу после возвращения в помещение для голосования членов участковой избирательной комиссии.

Перемещение избирательных бюллетеней из переносного ящика для голосования в сейф-пакет производится в помещении для голосования членами УИК с правом решающего голоса. Затем сейф-пакет запечатывают индикаторной лентой.

На каждом пакете ставятся подписи не менее двух членов и составляется акт, хранящийся вместе с сейф-пакетом. Для обеспечения гласности процесса при всех манипуляциях вправе присутствовать члены УИК и наблюдатели. А сам акт запечатывания пакета могут запечатлеть наблюдатели и представители СМИ. Но это право, а не обязанность. При этом перенос бюллетеней в сейф-пакет происходит в зоне видеонаблюдения.

Акт по каждому сейф-пакету могут увидеть и получить его копию члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели.

Затем сейф-пакет, составленный в отношении него акт, а также заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать на дому помещаются в отдельный металлический сейф под видеонаблюдением, который не вскрывается до начала подсчета голосов избирателей.

Для контроля за целостностью сейф-пакетов наблюдатели и иные лица, имеющие право присутствовать в помещении для голосования, вправе осмотреть их.

В случае использования на избирательном участке КОИБ по окончании голосования 17 и 18 сентября 2021 года избирательные бюллетени из переносных ящиков для голосования вводятся в КОИБ. По завершении ввода избирательных бюллетеней распечатываются контрольные данные о ходе голосования, содержащие информацию о количестве избирательных бюллетеней, содержащихся в КОИБ.

Перед началом голосования 18 и 19 сентября 2021 года контрольные данные о ходе голосования вновь распечатываются и сравниваются с контрольными данными о ходе голосования за предыдущий день голосования.

При осуществлении непосредственного подсчета голосов избирателей по окончанию голосования 19 сентября в первую очередь производится подсчет бюллетеней, помещенных в сейф-пакеты.