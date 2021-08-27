Жителя Мурино будут судить за убийство и расчленение уроженки Барнаула

По информации ivbg.ru, завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Мурино Игоря Бывшего. Ему вменяют убийство гостьи в феврале 2021 года.

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По версии следствия, ныне подозреваемый познакомился с 37-летней уроженкой Барнаула в магазине. Вместе с ней в гости к мужчине пошла еще одна женщина. Они выпили алкоголь и пели в караоке. С того вечера живым женщину не видели.

Когда ее начали искать поисковики-волонтеры, к ним обратилась невестка Бывшева и сообщила, что видела пропавшую у него дома.

На следственном эксперименте подсудимый сообщил, что расчленил тело убитой топором для колки дров. Останки нашли в лесу между поселками Матокса и Лехтуси.