Река Ижора обмелела на 1,5 метра после прорыва дамбы в Колпино

Очевидцы поделились фотографиями почти обмелевшей реки Ижоры после аварии на дамбе на бульваре Свободы. Примечательно, что плотиной служила стена одного из заводских цехов, огораживающей промышленную зону от города.

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Кадрами истощавшей реки прислал неравнодушный местный житель. По его оценкам, уровень воды в Ижоре упал минимум на 1,5 метра. Ранее такую меру собирались предпринять в МЧС.

О происшествии мы писали ранее. Своеобразная плотина представляла собой стену, отгораживающую территорию Ижорских заводов от Петербурга. Внизу, за стеной располагались старые цеха, которые сдаются в аренду. В одном из них стена не выдержала напора воды.