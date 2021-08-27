Река Ижора обмелела на 1,5 метра после прорыва дамбы в Колпино

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы поделились фотографиями почти обмелевшей реки Ижоры после аварии на дамбе на бульваре Свободы. Примечательно, что плотиной служила стена одного из заводских цехов, огораживающей промышленную зону от города.

Река Ижора обмелела на 1,5 метра после прорыва дамбы в Колпино потоп, Петербург, колпино, ижора, дамба, аварияФото: . ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Река Ижора обмелела на 1,5 метра после прорыва дамбы в Колпино потоп, Петербург, колпино, ижора, дамба, аварияФото: . ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Река Ижора обмелела на 1,5 метра после прорыва дамбы в Колпино потоп, Петербург, колпино, ижора, дамба, аварияФото: . ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Река Ижора обмелела на 1,5 метра после прорыва дамбы в Колпино потоп, Петербург, колпино, ижора, дамба, аварияФото: . ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Река Ижора обмелела на 1,5 метра после прорыва дамбы в Колпино потоп, Петербург, колпино, ижора, дамба, аварияФото: . ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Кадрами истощавшей реки прислал неравнодушный местный житель. По его оценкам, уровень воды в Ижоре упал минимум на 1,5 метра. Ранее такую меру собирались предпринять в МЧС.

О происшествии мы писали ранее. Своеобразная плотина представляла собой стену, отгораживающую территорию Ижорских заводов от Петербурга. Внизу, за стеной располагались старые цеха, которые сдаются в аренду. В одном из них стена не выдержала напора воды.

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