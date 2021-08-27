Ленинградцев, пребывающих в запасе, приглашают в новый проект Минобороны

Теперь граждане, находящиеся в запасе вооружённых сил страны, могут заключить контракт и попасть в мобилизационный людской резерв, сохранив при этом основное место работы.

О проекте «Боевой армейский резерв страны-2021» Министерства обороны РФ объявило о проекте рассказали на сайте пресс-службы правительства Ленобласти.

Так, во время пребывания в мобилизационном резерве военнослужащий обеспечивается ежемесячным денежным довольствием, которое у офицеров доходит до 10 тысяч рублей, а у сержантов и рядовых до 5. Военные сборы также будут оплачиваться. Офицерам выплачивается до 75 тысяч рублей, сержантам и солдатам – до 25 тысяч.

При этом, пребывание в мобилизационном резерве происходит с сохранением основного места работы и заработной платы.

Кандидат в резервисты должен быть годным к военной службе по состоянию здоровья и соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.

При прохождении военных сборов, за резервистом сохраняется место работы и средняя заработная плата.