Опрос показал, на чем россияне экономят больше всего

Согласно проведенному опросу Райффайзенбанком, почти треть населения России — 31% экономит на еде, 42% — на одежде и обуви, 17% — на медикаментах.

Об этом сообщает портал Finanz.ru в пятницу, 27 августа. Так, экономит почти каждый второй российский потребитель. Порядка 27% опрошенных начали экономить только в этом году. Причиной этому явлению стал резкий рост цен.

При этом Росстат оценивает потребительскую инфляцию в 6,7%. Однако россияне не согласны с данными ведомства. Так, более половины опрошенных оценили инфляцию в 10-30%, а 27% респондентов говорят о показателях роста в 30-50%, что уже является гиперинфляцией.

Помимо прочего, 90% опрошенных больше всего волнует подорожание продуктов питания. 50% жалуются на дорожающие одежду и обувь, а 38% респондентов не устраивают цены на транспорт и такси. 32% заметили, как выросла стоимость медицинских услуг, 21% заявили, что сильнее всего взлетели тарифы на услуги связи.

Еще 26% вынуждены экономить из-за кредитной нагрузки, на погашение которой у них уходят сэкономленные деньги.